Зазян Армен Гагикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.2009
Дочь: Зазян Армина Арменовна
Мать ребёнка: Мхитарян Седа Шираковна
Рождение ребёнка
22.12.2013
Дочь: Зазян Алиса Арменовна
Мать ребёнка: Мхитарян Седа Шираковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мхитарян Седа Шираковна