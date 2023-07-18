Зазян Армен Гагикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зазян Армен Гагикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.2009

Дочь: Зазян Армина Арменовна

Мать ребёнка: Мхитарян Седа Шираковна

Рождение ребёнка
22.12.2013

Дочь: Зазян Алиса Арменовна

Мать ребёнка: Мхитарян Седа Шираковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мхитарян Седа Шираковна