Курчанинов Иосаф Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
Между 1835 и 1841
Рождение ребёнка
06.07.1841 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курчанинова Фелицата Ивановна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1842 ст.
Сын: Курчанинов Дмитрий Иосафович
Мать ребёнка: Курчанинова Фелицата Ивановна
16 августа родился, 20 августа 1842 г. крещён Дмитрий. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники:... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.
Дочь: Курчанинова Нина Иосафовна
Мать ребёнка: Курчанинова Фелицата Ивановна
27 июня рождена, 2 июля 1846 г. крещена Нина. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники: помещик п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно