Курчанинов Иосаф Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчанинов Иосаф Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Курчанинов Фёдор Ильич

Мать: Курчанинова Любовь Михайловна

Бракосочетание
Между 1835 и 1841

Жена: Курчанинова Фелицата Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1841 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курчанинова Фелицата Ивановна

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1842 ст.

Сын: Курчанинов Дмитрий Иосафович

Мать ребёнка: Курчанинова Фелицата Ивановна

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
16 августа родился, 20 августа 1842 г. крещён Дмитрий. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники:... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1846 ст.

Дочь: Курчанинова Нина Иосафовна

Мать ребёнка: Курчанинова Фелицата Ивановна

Веселая Лопань, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
27 июня рождена, 2 июля 1846 г. крещена Нина. Родители: слободки Лопанки (Веселая тожъ) помещик корнет Иосаф Федоров сын Курчанинов и законная жена его Фелицата Иванова дочь. Восприемники: помещик п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курчанинова Дарья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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