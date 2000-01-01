Классен (Браун) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен (Браун) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1931

Дочь: Рамазанова Эрна Ивановна

Отец ребёнка: Классен Иван Генрихович

в селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)
Смерть
Неизвестно
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