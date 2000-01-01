Классен (Браун) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1931
Дочь: Рамазанова Эрна Ивановна
Отец ребёнка: Классен Иван Генрихович
в селе Синеозерное (Шензее) Алтайского края (до 1917 года Томская губ., Барнаульский уезд, Орловская волость)
Смерть
Неизвестно