Фунина (Лапина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунина (Лапина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

До 1787 г.р.

Муж

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: Лапина Марфа Семёновна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
31.01.1827 ст.

Муж: Фунин Николай Павлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Венчание проходило в Воскресенской церкви села. Поручителями со стороны жениха были того же села крестьяне: отец жениха Павел Иванович Фунин, муж сестры жениха Андрей Егорович Калинин, 2-юродный дядя ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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