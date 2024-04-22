Фунина (Лапина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Мать: Лапина Марфа Семёновна
Бракосочетание
31.01.1827 ст.
Венчание проходило в Воскресенской церкви села. Поручителями со стороны жениха были того же села крестьяне: отец жениха Павел Иванович Фунин, муж сестры жениха Андрей Егорович Калинин, 2-юродный дядя ... Показать все
Смерть
Неизвестно