Сюсюкин Ефрем Романович
Место рождения
Дата рождения29.02.1884
Дата смерти26.07.1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884
Отец: Сюсюкин Роман Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1920
Дочь: Шульга Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Сюсюкина Ксения Фёдоровна
Арест
10.10.1931
Сюсюкин Ефрем Романович (1884) Дата рождения: 1884 г. Место рождения: Георгиевский р-н, сел. Обильное Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место работы: рабочий Алханчуртс-кого канала. Осу... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1931
Дочь: Стасова Полина Ефремовна
Мать ребёнка: Сюсюкина Ксения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1967