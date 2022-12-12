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Сюсюкин Ефрем Романович

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Место рождения

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край

Дата рождения

29.02.1884

Дата смерти

26.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884

Отец: Сюсюкин Роман Яковлевич

Мать: не указана

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.08.1920

Дочь: Шульга Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Сюсюкина Ксения Фёдоровна

Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Арест
10.10.1931
Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Сюсюкин Ефрем Романович (1884) Дата рождения: 1884 г. Место рождения: Георгиевский р-н, сел. Обильное Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место работы: рабочий Алханчуртс-кого канала. Осу... Показать все
Рождение ребёнка
21.10.1931

Дочь: Стасова Полина Ефремовна

Мать ребёнка: Сюсюкина Ксения Фёдоровна

Обильное, Георгиевский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюсюкина Ксения Фёдоровна

Смерть
26.07.1967
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
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