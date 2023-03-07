Тарасова Евфимия Порфирьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Евфимия Порфирьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Акилина Тихоновна

Отец ребёнка: Тарасов Тихон Федотов

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Тарасов Марко Тихонов

Отец ребёнка: Тарасов Тихон Федотов

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Тарасов Тихон Федотов

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Тихон Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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