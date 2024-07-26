Куликов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1886
Дата смертиОколо 26.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1909
Дочь: Куликова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
05.12.1912
Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна
Смерть
Около 26.04.1915
Венглювка польша
Рождение ребёнка
15.07.1915
Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Куликов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна