Куликов Иван Васильевич 14.11.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Иван Васильевич

Место рождения

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

14.11.1886

Дата смерти

Около 26.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1886

Отец: Куликов Василий Минеевич

Мать: Куликова (Ладыгина) Александра Аристарховна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
29.08.1909

Дочь: Куликова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1912

Сын: Куликов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Смерть
Около 26.04.1915
Венглювка польша
Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Куликов Илия Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Куликов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Куликова (Стяжкина) Марфа Андреевна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд

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