(Соколова) Анисья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1879
Отец ребёнка: Соколов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
16.05.1880
Дочь: (Соколова) Елена Трофимова
Отец ребёнка: Соколов Трофим Иванов
Рождение ребёнка
12.06.1881
Отец ребёнка: Соколов Трофим Иванов
Смерть
Неизвестно