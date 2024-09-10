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(Соколова) Анисья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1858

Отец: Соколов Карп Макаров

Мать: Соколова (Белова) Марфа Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Трофим Иванов

Рождение ребёнка
23.04.1879

Сын: Соколов Яков Трофимов

Отец ребёнка: Соколов Трофим Иванов

Рождение ребёнка
16.05.1880

Дочь: (Соколова) Елена Трофимова

Отец ребёнка: Соколов Трофим Иванов

Рождение ребёнка
12.06.1881

Сын: Соколов Иван Трофимов

Отец ребёнка: Соколов Трофим Иванов

Смерть
Неизвестно

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