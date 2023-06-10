Вылегжанина Марина Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Вылегжанин Панфил Кондратьев
Отец ребёнка: Вылегжанин Кондрат Пантелеев
Рождение ребёнка
1695
Сын: Вылегжанин Иван Кондратьев
Отец ребёнка: Вылегжанин Кондрат Пантелеев
Рождение ребёнка
1695
Сын: Вылегжанин Кирилл Кондратьев
Отец ребёнка: Вылегжанин Кондрат Пантелеев
Смерть
Неизвестно