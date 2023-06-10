Вылегжанина Марина Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВылегжанина Марина Родионова

Вылегжанина Марина Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Вылегжанин Панфил Кондратьев

Отец ребёнка: Вылегжанин Кондрат Пантелеев

Рождение ребёнка
1695

Сын: Вылегжанин Иван Кондратьев

Отец ребёнка: Вылегжанин Кондрат Пантелеев

Рождение ребёнка
1695

Сын: Вылегжанин Кирилл Кондратьев

Отец ребёнка: Вылегжанин Кондрат Пантелеев

Смерть
Неизвестно