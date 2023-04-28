Глушецкий Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.
Дочь: Глушецкая Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Глушецкая Агриппина Ефимовна
Место жительства
1900 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно