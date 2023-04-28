Глушецкий Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушецкий Константин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.

Дочь: Глушецкая Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Глушецкая Агриппина Ефимовна

Место жительства
1900 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушецкая Агриппина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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