(Болдырева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болдырева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Болдырев Андрей

Мать: Болдырева (Болдырева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Михаил

Рождение ребёнка
1967

Сын: Шевченко Игорь

Отец ребёнка: Шевченко Михаил

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Михаил

Смерть
Неизвестно

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