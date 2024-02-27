(Болдырева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Болдырев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевченко Михаил
Рождение ребёнка
1967
Сын: Шевченко Игорь
Отец ребёнка: Шевченко Михаил
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевченко Михаил
Смерть
Неизвестно