Черняновский Евсей Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Черняновский Алексей Евсеевич
Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1918
Сын: Черняновский Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Черняновский Владимир Евсеевич
Мать ребёнка: Черняновская Марина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1944