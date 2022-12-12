Плесовских Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Плесовских Иван Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Плесовских Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Плесовских Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Плесовских Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Петр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно