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Плесовских Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Плесовских Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Плесовских Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Плесовских Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Плесовских Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Ершова, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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