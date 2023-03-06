Погорелкин Евтихий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погорелкин Петр Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Агрипина Евтихеева
Мать ребёнка: Федосья Даниловна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосья Евтихеева
Мать ребёнка: Федосья Даниловна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Погорелкин Герасим Евтихьев
Мать ребёнка: Федосья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Даниловна
Смерть
Неизвестно