Погорелкин Евтихий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелкин Евтихий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погорелкин Петр Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Агрипина Евтихеева

Мать ребёнка: Федосья Даниловна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосья Евтихеева

Мать ребёнка: Федосья Даниловна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Погорелкин Герасим Евтихьев

Мать ребёнка: Федосья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Даниловна

Смерть
Неизвестно
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