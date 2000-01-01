Есаков Андрей Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Есаков Сидор Данилович
Мать: Есакова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно