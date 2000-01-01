Есаков Андрей Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсаков Андрей Сидорович

Есаков Андрей Сидорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Есаков Сидор Данилович

Мать: Есакова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Есаков Степан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Есаков Фаддей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close