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Собылин Игнатий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собылина Елена Васильевна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 7 поз. - 11
Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Собылина (Собылина) Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Собылина Елена Васильевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_10.02.1901_крещение-12.02.1901 пол_Ж_ запись - 11 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Собылин Игнатий Филиппов и законная жена Елена ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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