Архипов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1937
Сын: Архипов Олег Александрович
Мать ребёнка: Архипова Клавдия Алексеева
Рождение ребёнка
12.11.1947
Дочь: Лобок Надежда Александровна
Мать ребёнка: не указана
Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985