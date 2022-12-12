Архипов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1937

Сын: Архипов Олег Александрович

Мать ребёнка: Архипова Клавдия Алексеева

Рождение ребёнка
12.11.1947

Дочь: Лобок Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Клавдия Алексеева

Смерть
1985
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