Барышев Афонасей Евдокимов (Якимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышев Афонасей Евдокимов (Якимов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Барышев Яким (Евдоким) Афонасьев

Мать: Барышева (Казанцова) Неонила Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Барышева) Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Барышева) Анна Афонасьева

Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Барышева) Екатерина Афонасьева

Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Барышева) Параскева Афонасьева

Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Барышева) Агафья Афонасьева

Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Барышева) Акулина Афонасьева

Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева

Смерть
Неизвестно

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