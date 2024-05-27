Барышев Афонасей Евдокимов (Якимов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Барышева) Анна Афонасьева
Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Барышева) Екатерина Афонасьева
Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Барышева) Параскева Афонасьева
Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Барышева) Агафья Афонасьева
Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Барышева) Акулина Афонасьева
Мать ребёнка: (Барышева) Татьяна Яковлева
Смерть
Неизвестно