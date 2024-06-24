Демидова Наталья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1914
Дата смерти06.01.1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914
Отец: Демидов Роман Васильевич
Мать: Демидова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьян Александрович
Рождение ребёнка
20.05.1946
Дочь: Строганова (Демидова) Альбина Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Александрович
Смерть
06.01.1992