Демидова Наталья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Наталья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1914

Дата смерти

06.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914

Отец: Демидов Роман Васильевич

Мать: Демидова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьян Александрович

Рождение ребёнка
20.05.1946

Дочь: Строганова (Демидова) Альбина Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Александрович

Смерть
06.01.1992

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