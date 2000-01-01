Карюха Парфен
Место рождениясело Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
село Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Рождение ребёнка
1779
Сын: Карюха Яков Парфенов
Мать ребёнка: не указана
Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: не указана
Заселье Могилевской губернии Климовический уезд
Смерть
Неизвестно