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Карюха Парфен

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Место рождения

село Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

село Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Рождение ребёнка
1779

Сын: Карюха Яков Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Заселье Бобылецкого староства Климовического уезда Могилевской губернии
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Карюха Степан Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Заселье Могилевской губернии Климовический уезд
Смерть
Неизвестно
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