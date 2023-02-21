Дивляш Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивляш Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дивляш Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Дивляш Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Осипова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Дивляш Елена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивляш Елена Яковлевна

Смерть
1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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