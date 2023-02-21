Дивляш Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Дивляш Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Осипова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Дивляш Елена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дивляш Елена Яковлевна
Смерть
1989
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния