Токарева Авдотья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Авдотья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Петр Феофанович

Отец ребёнка: Токарев Феофан Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Касьян? Феофанович

Отец ребёнка: Токарев Феофан Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Андрей Феофанович

Отец ребёнка: Токарев Феофан Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Алексей Феофанович

Отец ребёнка: Токарев Феофан Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Феофан Федоров

Смерть
Неизвестно

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