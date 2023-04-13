(Кочурова) Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.1849
Сын: Кочуров Яков Ильин
Отец ребёнка: Кочуров Илья Агафонов
Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно