Вшивцева (Сотникова) Ксения Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Сотникова) Ксения Дмитревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1753 ст.

Муж: Вшивцев Михаил Михайлович

1753г. (свадьба) невестаВасилковской вотчины ?городского прихода дер. Увылов крест. Дмитрия Сотникова дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Смерть
После 1753
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