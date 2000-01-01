Вшивцева (Сотникова) Ксения Дмитревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1753 ст.
1753г. (свадьба) невестаВасилковской вотчины ?городского прихода дер. Увылов крест. Дмитрия Сотникова дочь девка, оба первым браком МК ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 6
Смерть
После 1753