Кондратенко Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кондратенко Трофим Кириллович
Отец ребёнка: Кондратенко Кирилл Герасимович
Бракосочетание
До 1815
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кондратенко Захар Кириллович
Отец ребёнка: Кондратенко Кирилл Герасимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кондратенко Вукол Кириллович
Отец ребёнка: Кондратенко Кирилл Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно