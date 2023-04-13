Кондратенко Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратенко Варвара

Кондратенко Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кондратенко Трофим Кириллович

Отец ребёнка: Кондратенко Кирилл Герасимович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1815

Муж: Кондратенко Кирилл Герасимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кондратенко Захар Кириллович

Отец ребёнка: Кондратенко Кирилл Герасимович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Кондратенко Вукол Кириллович

Отец ребёнка: Кондратенко Кирилл Герасимович

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close