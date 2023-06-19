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Фарафонов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
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Рождение
1846

Отец: Фарафонов Василий Елисеев

Мать: Федосья Климонтова