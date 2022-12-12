Базанов Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1911
Дата смерти16.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1911
Место жительства
С 1928
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Место жительства
По 1931
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1934 по 1952
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1952 по 1981
Место жительства
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
16.02.1981