Базанов Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базанов Василий Григорьевич

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Место рождения

Вожерово, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

27.10.1911

Дата смерти

16.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Вожерово, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Место жительства
С 1911
Вожерово, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Место жительства
С 1928
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1931 по 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1931
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1933 по 1934
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1934 по 1952
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1952 по 1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Смерть
16.02.1981
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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