Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1973
Рождение ребёнка
29.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайгородцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кайгородцев Анатолий Иванович
Смерть
Неизвестно