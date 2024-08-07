Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева (Спорышева) Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1973

Муж: Кайгородцев Анатолий Иванович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайгородцев Анатолий Иванович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кайгородцев Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно

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