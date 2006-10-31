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Аленевская Валерия Павловна
Аленевская Валерия Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.10.2006
Пол
Женский
Отец
Аленевский Павел Александрович
Мать
Аленевская Елена Алексеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.2006
Отец:
Аленевский Павел Александрович
Мать:
Аленевская Елена Алексеевна
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