Коннова (Мулякова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муляков Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коннова Юлия
Отец ребёнка: Коннов Мехр - кличка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коннов Александр
Отец ребёнка: Коннов Мехр - кличка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коннов Мехр - кличка