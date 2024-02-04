Коннова (Мулякова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова (Мулякова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муляков Петр Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коннова Юлия

Отец ребёнка: Коннов Мехр - кличка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Александр

Отец ребёнка: Коннов Мехр - кличка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коннов Мехр - кличка

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