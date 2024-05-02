Чуенкова Любовь Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1834 ст.
Сын: Чуенков Иван Аврамов
Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов
Бракосочетание
Около 1835 ст.
Муж: Чуенков Аврам Иванов
Рождение ребёнка
25.08.1835 ст.
Дочь: (Чуенкова) Надежда Аврамова
Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов
Рождение ребёнка
06.09.1836 ст.
Дочь: (Чуенкова) Александра Аврамова
Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1837 ст.
Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов
Рождение ребёнка
04.10.1842 ст.
Сын: Чуенков Яков Аврамов
Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов
Рождение ребёнка
13.06.1844 ст.
Дочь: (Чуенкова) Ольга Аврамова
Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов
Рождение ребёнка
18.08.1845 ст.
Сын: Чуенков Александр Аврамов
Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов
Рождение ребёнка
29.07.1852 ст.
Сын: Куликов Александр подметный
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно