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Чуенкова Любовь Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1834 ст.

Сын: Чуенков Иван Аврамов

Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1835 ст.

Муж: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.08.1835 ст.

Дочь: (Чуенкова) Надежда Аврамова

Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.09.1836 ст.

Дочь: (Чуенкова) Александра Аврамова

Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.09.1837 ст.

Сын: Чуенков Михаил Аврамов

Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.10.1842 ст.

Сын: Чуенков Яков Аврамов

Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.06.1844 ст.

Дочь: (Чуенкова) Ольга Аврамова

Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.08.1845 ст.

Сын: Чуенков Александр Аврамов

Отец ребёнка: Чуенков Аврам Иванов

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.07.1852 ст.

Сын: Куликов Александр подметный

Отец ребёнка: не указан

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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