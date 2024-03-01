Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Степан Алексеевич
Мать: Харитина Антиповна
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 2 № после 2 """ """ глава семьи Алексей Изотович главы семьи 1 сын Степан Алексеевич 1 сына 1 сын Петр Степанович 1 сына 2 сын Иван Степанович 1 сына 3 сын Панкратий Степанович ... Показать все
Смерть
После 1858 ст.