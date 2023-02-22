Вологина (Курицына) Анна Михайловна
Место рожденияТурково
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Курицын Михаил Борисович
Мать: не указана
Турково
Бракосочетание
15.01.1893
Рождение ребёнка
03.08.1898
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1899
Сын: Вологин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1900
Сын: Вологин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1903
Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно