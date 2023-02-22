Вологина (Курицына) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина (Курицына) Анна Михайловна

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Место рождения

Турково

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Курицын Михаил Борисович

Мать: не указана

Турково
Бракосочетание
15.01.1893

Муж: Вологин Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1898

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.11.1899

Сын: Вологин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1900

Сын: Вологин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1903

Сын: Вологин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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