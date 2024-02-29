Квашнина (Статейкина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Статейкина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1963

Отец: Статейкин Иван Иванович

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
24.04.1985

Дочь: Ходкевич Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Квашнин Владимир

Рождение ребёнка
14.05.?

Дочь: Дедова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Квашнин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Владимир

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