Квашнина (Статейкина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1963
Отец: Статейкин Иван Иванович
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1985
Дочь: Ходкевич Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Квашнин Владимир
Рождение ребёнка
14.05.?
Дочь: Дедова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Квашнин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квашнин Владимир