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Меркулов Василий Иванович

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Место рождения

Курская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

1891

Дата смерти

01.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Меркулов Иван

Мать: не указана

Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.08.1914

Дочь: Гаврилова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: Быкова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Левенкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
25.11.1927

Сын: Меркулов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
02.02.1932

Сын: Меркулов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
01.04.1951
д. Кишкино, Кинского с/с, Косогорского района, Тульской области
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