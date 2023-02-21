Меркулов Василий Иванович
Место рожденияКурская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения1891
Дата смерти01.04.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Меркулов Иван
Мать: не указана
Курская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
28.08.1914
Дочь: Гаврилова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: Быкова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
25.08.1925
Дочь: Левенкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
25.11.1927
Сын: Меркулов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
02.02.1932
Сын: Меркулов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Меркулова Пелагея Ивановна
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Смерть
01.04.1951
д. Кишкино, Кинского с/с, Косогорского района, Тульской области