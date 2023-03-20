? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Шестаков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1687

Сын: Шестаков Родион Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Михаил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close