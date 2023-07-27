Ермоленко Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ермоленко Алексей Иванович
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ермоленко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно