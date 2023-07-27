Ермоленко Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ермоленко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ермоленко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно