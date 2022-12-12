(Старикевич) Наталия Созоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старикевич) Наталия Созоновна

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Место рождения

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Старикевич Созон Лукьянов

Мать: Юлия Андреева

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Старикевич Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старикевич Даниил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старикевич Даниил

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