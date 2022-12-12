(Старикевич) Наталия Созоновна
Место рождения
Дата рождения1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Старикевич Созон Лукьянов
Мать: Юлия Андреева
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Старикевич Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старикевич Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старикевич Даниил