Валерьянкова (Звягина) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валерьянкова (Звягина) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Звягин Анатолий

Мать: Звягина Галина Алексеевна

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
18.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пригаев ?

Россия, Калининградская обл.,
Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валерьянков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пригаев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валерьянков ?

Развод
Неизвестно

Муж: Пригаев ?

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