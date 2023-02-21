Валерьянкова (Звягина) Ирина Анатольевна
Место рожденияКиргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Дата рождения1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: Звягин Анатолий
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
18.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пригаев ?
Россия, Калининградская обл.,
Рождение ребёнка
2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валерьянков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пригаев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валерьянков ?
Развод
Неизвестно
Муж: Пригаев ?