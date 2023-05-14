Хаустова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаустов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Хаустов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаустова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Хаустов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаустов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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