Рузанова (Пахомова) Александра Григорьевна
Место рожденияМосква
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти19.12.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Москва
Рождение ребёнка
06.11.1930
Сын: Рузанов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич
Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1993