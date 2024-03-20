Рузанова (Пахомова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРузанова (Пахомова) Александра Григорьевна

Рузанова (Пахомова) Александра Григорьевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

19.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: Пахомов Григорий Спиридонович

Мать: Пахомова Агрипина Никифорова

Москва
Рождение ребёнка
06.11.1930

Сын: Рузанов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Рождение ребёнка
05.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рузанов Константин Васильевич

Россия, Рязанская обл., Старожиловский р-н, д. Борки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор Венедиктович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокоумов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рузанов Константин Васильевич

Смерть
19.12.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close