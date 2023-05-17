Шидловский Ануфрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловский Ануфрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шидловский Герасим Ануфриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1879

Сын: Шидловский Александр Ануфриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шидловский Семен Ануфриевич

Мать ребёнка: не указана

Овинищи, Мошенинская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1969

Сын: Шидловский Николай Ануфриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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