Шидловский Ануфрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шидловский Герасим Ануфриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1879
Сын: Шидловский Александр Ануфриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шидловский Семен Ануфриевич
Мать ребёнка: не указана
Овинищи, Мошенинская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1969
Сын: Шидловский Николай Ануфриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно