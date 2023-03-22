Николаева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Николаев Трофим Никитович
Отец ребёнка: Николаев Никита Еремеевич
Черемшанка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Никитовна
Отец ребёнка: Николаев Никита Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никитовна
Отец ребёнка: Николаев Никита Еремеевич