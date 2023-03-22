Николаева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева Евдокия

Николаева Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Николаев Трофим Никитович

Отец ребёнка: Николаев Никита Еремеевич

Черемшанка, Ельцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Никитовна

Отец ребёнка: Николаев Никита Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитовна

Отец ребёнка: Николаев Никита Еремеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close