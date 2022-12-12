Евсюков Григорий Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1911
Дочь: Асеева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еасюкова Таисья Григорьевна
Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсюкова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсюкова Маруся Григорьевна
Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна
Смерть
Неизвестно