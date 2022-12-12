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Евсюков Григорий Семенович

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Место рождения

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.04.1911

Дочь: Асеева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еасюкова Таисья Григорьевна

Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсюкова Просковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсюкова Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсюкова Маруся Григорьевна

Мать ребёнка: Евсюкова Просковья Петровна

Смерть
Неизвестно
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