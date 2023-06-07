Феодосия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1741
Упоминание
1741
ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерождественской церкви села Казаново за 1741.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Смерть
После 1741