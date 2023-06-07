Феодосия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1741

Муж: Башилов Лаврентий Гордеев

Упоминание
1741
ф.203, оп. 747, д. 67 (1741) | Исповедные ведомости Рузского уезда вотчины Савиного монастыря Богородицерождественской церкви села Казаново за 1741.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Смерть
После 1741