Галузинский Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти07.01.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1883 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Галузинская Лукия Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.09.1885 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Галузинская Лукия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1887 ст.