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Галузинский Василий Тимофеевич

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1860

Дата смерти

07.01.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.08.1883 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Галузинская Лукия Леонтьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.09.1885 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Галузинская Лукия Леонтьевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галузинская Лукия Леонтьевна

Смерть
07.01.1887 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
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