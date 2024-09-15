Борзенков Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Борзенков Иван
Мать: не указана
орловской 1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борзенкова (--) Дарья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Борзенкова (--) Дарья
Рождение ребёнка
1897
Сын: Борзенков Петр Ильич
Мать ребёнка: Борзенкова (--) Дарья
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Борзенкова (--) Дарья
Смерть
Неизвестно