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Борзенков Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Борзенков Иван

Мать: не указана

орловской 1897
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борзенкова (--) Дарья

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Борзенков Семен Ильич

Мать ребёнка: Борзенкова (--) Дарья

Рождение ребёнка
1897

Сын: Борзенков Петр Ильич

Мать ребёнка: Борзенкова (--) Дарья

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Борзенков Василий Ильич

Мать ребёнка: Борзенкова (--) Дарья

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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