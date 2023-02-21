Воронова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 03.07.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Воронов Николай
Отец ребёнка: Воронов Михаил
с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 01.01.1894
Сын: Воронов Иван
Отец ребёнка: Воронов Михаил
Омская обл., Оконешниковский р-н
Рождение ребёнка
1898
Сын: Воронов Иван
Отец ребёнка: Воронов Михаил
Рождение
Около 03.07.1953
Отец: Федор
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно