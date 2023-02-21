Воронова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 03.07.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887

Сын: Воронов Николай

Отец ребёнка: Воронов Михаил

с.Ольховец, Ольховецкой волости, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Около 01.01.1894

Сын: Воронов Иван

Отец ребёнка: Воронов Михаил

Омская обл., Оконешниковский р-н
Рождение ребёнка
1898

Сын: Воронов Иван

Отец ребёнка: Воронов Михаил

Рождение
Около 03.07.1953

Отец: Федор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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