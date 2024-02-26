Матвей Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Иван Филипов (Ич)
Мать: Дарья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
12.02.1856 ст.
Жена: Наталия Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
07.11.1866 ст.
Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
20.08.1869 ст.
Дочь: Васса Матвеева (Вна)
Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
18.12.1871 ст.
Сын: Иван Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
04.04.1873 ст.
Сын: Иосиф Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)
Смерть
Неизвестно