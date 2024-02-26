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Матвей Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Иван Филипов (Ич)

Мать: Дарья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
12.02.1856 ст.

Жена: Наталия Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
07.11.1866 ст.

Сын: Спиридон Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1869 ст.

Дочь: Васса Матвеева (Вна)

Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1871 ст.

Сын: Иван Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
04.04.1873 ст.

Сын: Иосиф Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Наталия Васильева (Вна)

Смерть
Неизвестно

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