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Титов Александр Ефимович

Место рождения

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

02.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Титов Ефим Иванович

Мать: Титова Афанасия

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Титов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Титова Крестинья Зотеевна

Рождение ребёнка
16.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова Крестинья Зотеевна

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Меньшикова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Титова Крестинья Зотеевна

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
02.01.1949
Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Причина смерти: туберкулез
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