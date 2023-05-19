Титов Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти02.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Титов Ефим Иванович
Мать: Титова Афанасия
Рождение ребёнка
1934
Сын: Титов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Титова Крестинья Зотеевна
Рождение ребёнка
16.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова Крестинья Зотеевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Меньшикова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Титова Крестинья Зотеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1949
Причина смерти: туберкулез